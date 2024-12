TMW Conceicao arrivato a Milanello col suo staff. A breve il primo allenamento: le ultime

vedi letture

Sergio Conceiçao è il nuovo allenatore del Milan. I rossoneri nel corso del pomeriggio hanno annunciato l'arrivo del tecnico ex Porto, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. In mattinata era invece stato annunciato l'esonero di Paulo Fonseca. Atterrato a Linate intorno alla 14.30, lo stesso Conceicao da pochi minuti ha fatto il suo arrivo a Milanello: il nuovo allenatore rossonero - assieme al suo staff - accompagnato dal team manager Marangon ha salutato la squadra e incontrato la dirigenza, prima di sostenere nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra. Il tecnico dormirà a Milanello, domani è prevista la partenza per Riyadh.

"AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026. Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni". Questo il comunicato ufficiale con cui il Milan annuncia l'arrivo del nuovo allenatore scelto al posto di Paulo Fonseca.

Ma chi è Conceiçao?

La carriera da calciatore, qui in Italia, l'abbiamo seguita tutti, avendo scritto una bella pagina del nostro calcio con Lazio e Inter. Da allenatore, invece, si tratterà della sua seconda volta lontano dal Portogallo, dov'è considerato uno dei migliori tecnici della storia recente del paese.

Il secondo allenatore più titolato del calcio portoghese

Allenatore dal 2012, dall'esperienza all'Olhaense all'Academica de Coimbra, per passare poi al Braga dove ha ottenuto il primo traguardo, la finale di Coppa di Portogallo. Una breve parentesi in Ligue 1, al Nantes, poi la storia più importante della sua carriera da tecnico: nel giugno 2017, Conceição ha assunto la guida del Porto, firmando un contratto biennale. Nella sua prima stagione, ha condotto il club alla vittoria del campionato portoghese, interrompendo un digiuno di cinque anni. Il suo contratto è stato successivamente esteso, e sotto la sua guida, il Porto ha continuato a ottenere successi, tra cui un altro titolo nazionale nella stagione 2019-2020, accompagnato dalla vittoria nella Coppa di Portogallo, realizzando così il "double". Inoltre, ha portato la squadra ai quarti di finale della Champions League in due occasioni. Nel corso del suo mandato, Conceição ha stabilito record significativi, diventando l'allenatore con il maggior numero di partite alla guida del Porto e il secondo tecnico più titolato nella storia del calcio portoghese, con dieci trofei vinti.

Il calcio di Conceicao

Il suo calcio è basato sull'intensità, sull'aggressività, sul pressing e le transizioni rapide. L'allenatore portoghese ha spesso preferito il 4-4-2 (o 4-2-3-1), specialmente al Porto, ma ha mostrato una certa duttilità tattica, adattando spesso le sue squadre all'avversario di fronte. Il suo stile privilegia un gioco diretto, con pochi passaggi orizzontali. L'obiettivo è avanzare rapidamente verso la porta avversaria, sfruttando la verticalità e gli spazi tra le linee. Gli esterni, sia difensivi che offensivi, sono cruciali nel sistema di Conceiçao, quindi importante sarà il ruolo di Theo Hernandez, ma pure quello di Rafa Leao. Nelle competizioni europee o contro avversari di livello, l'ex Porto sa adattare il suo stile, optando per un gioco più prudente e attendista, puntando sulle ripartenze per colpire in contropiede.