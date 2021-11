Condò: "Messias per il miracolo. Il Milan è vivo e non ce lo aspettavamo"

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò, ha parlato delle due milanesi che hanno vinto oggi in Champions League: "Il ritorno dell'Inter agli ottavi è una notizia importante, al Milan invece si chiedeva il miracolo ed è arrivato Messias, nomen omen. Adesso serve battere il Liverpool e non sarà semplice, ma il Milan è vivo e non ce lo aspettavamo a un certo punto di questo girone".