Condò sull'Inter: "Il 3-0 sul campo dei campioni (davvero) uscenti racconta molte cose"

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola ha affidato l'editoriale del giorno alla penna di Paolo Condò. "Anche se è presto per definirlo un passaggio di consegne, il 3-0 dell’Inter in casa dei campioni - ormai davvero uscenti - è un risultato che racconta molte cose. La prima è che, a differenza della Juve che è stata guardata a distanza per esorcizzare la fregatura in contropiede, l’Inter non aveva paura del Napoli. L’ha attaccato, si è difesa, ha ottenuto molto da Sommer (un plus impensabile nel cambio con Onana) ma altrettanto dalla sua modalità offensiva, alimentata sulle fasce e sostenuta da un centrocampo che ha firmato in pura bellezza i primi due gol", ha detto.

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Un’Inter fresca, grazie al turnover completo di Lisbona: un merito esserselo potuto permettere. Il Napoli di Mazzarri resta migliore di quello di Garcia, ma al terzo big match di fila ha mostrato la corda".