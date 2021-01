Conte avvisa i suoi: "Guai a sottovalutare l'Udinese: sarà dura sotto ogni punto di vista"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese, ha parlato dei friulani. "Non bisogna mai affrontare con superficialità nessuna squadra, soprattutto squadre come l'Udinese. E' una squadra fisica, che ha una sua identità, è strutturata, con giocatori di gamba e qualità. Sono bravi nelle ripartenze, non sono da sottovalutare. Ci aspettiamo una partita dura sotto ogni punto di vista, lo abbiamo visto mercoledì con l'Atalanta, possono creare difficoltà a chiunque".