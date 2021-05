Conte e l'Inter, trattativa no stop sulla buonuscita: i dettagli e la distanza tra domanda e offerta

Prosegue la trattativa per la buonuscita di Antonio Conte e l'Inter. In caso di intesa, le parti hanno deciso di annunciare subito la separazione: sono ore e minuti in cui gli entourage del tecnico e la dirigenza nerazzurra sono in contatto continuo. La situazione è chiara: l'Inter non esonererà Conte per non dover pagare i 13,5 milioni di ingaggio restanti, il tecnico non si dimetterà per dire addio allo stipendio. Dunque trattativa sulla buonuscita: l'intesa potrebbe essere trovata a metà strada, con una richiesta iniziale di 9 di Conte e la proposta del club di accettare 6.5 senza però andare in un altro club (Juventus) in questi giorni.