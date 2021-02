Conte: "Eriksen è migliorato, ci è venuto incontro. Titolare nel derby? Devo ancora decidere"

Christian Eriksen può essere l'uomo derby? Antonio Conte risponde così in conferenza stampa: "Non lo so, è tra i dubbi che mi porto dietro. Non ho deciso niente. Abbiamo visto dei miglioramenti, stiamo cercando, avendo il tempo, di lavorare. L'abbiamo fatto durante il periodo natalizio e lo faremo. Sicuramente ha fatto dei buoni progressi, ci è venuto incontro e questo è buono per tutti".

