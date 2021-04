Conte: "Il Napoli era tra le mie favorite per lo Scudetto. Inter, guai a fare calcoli..."

Che gara sarà domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così. "Sicuramente sarà una gara impegnativa. Io ho sempre messo il Napoli nella preferenza di quelle 2-3 squadre che potevano competere per la vittoria finale proprio perché conosco la forza della rosa, hanno Gattuso che è un bravissimo allenatore e quindi ci aspetta una gara molto impegnativa. Detto ciò, noi sappiamo benissimo che mancano ancora punti per arrivare a una meta molto ambiziosa e noi andiamo a Napoli a giocarci la partita per cercare, come farà il Napoli, di ottenere il massimo. Poi vedremo a fine gara cosa uscirà, non possiamo permetterci di fare calcoli. Non conviene mai farli, diventerebbe solo deleterio".

