Napoli, Conte aspetta tre nuovi arrivi: un portiere, un terzino e un esterno d'attacco

Sky oggi fa il punto sui prossimi acquisti del Napoli, che dovrebbero essere almeno tre secondo le necessità espresse dall'area tecnica. Oggi in conferenza stampa Conte è stato chiaro: "Oltre ad alzare la qualità della rosa abbiamo necessità di implementare a livello numerico per i tanti impegni, a differenza delle altre che sono state in Europa e hanno fatto le competizioni, noi non dobbiamo prendere sotto gamba questo, noi stiamo creando una situazione con scelte ponderate per una struttura solida che duri nel tempo e non costruita su palafitte".

Il primo obiettivo è un esterno d'attacco e come noto gli azzurri da tempo seguono Dan Ndoye: il Bologna per lui chiede 45 milioni di euro e per abbassare le pretese del club felsineo il ds Manna vorrebbe inserire nell'affare il cartellino di Zanoli. A proposito di terzini, il secondo obiettivo del club azzurro è proprio il laterale difensivo destro, che dovrebbe essere Juanlu Sanchez. Il giocatore può vestire presto l'azzurro, perché gli andalusi sono orientati a dire di sì a un'offerta da circa 15 milioni più bonus per arrivare intorno ai 17. Nei giorni scorsi avevamo parlato di un incontro fra le parti, con la distanza ridotta a soli due milioni. Ora pare che la situazione sia in via di definizione.

Capitolo portiere, che dovrebbe essere il terzo arrivo: domani a Dimaro è previsto un incontro con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. La squadra di Baroni punta Ngonge e c'è da trovare una quadra sul conguaglio che potrà bilanciare l'affare.