Conte: "La nostra scorsa stagione non è stata enfatizzata, più punti di tutti negli ultimi due anni"

vedi letture

Cos'è cambiato rispetto all'andata nella convinzione e nel modo di giocare della sua Inter? "Anche l'anno scorso abbiamo fatto numeri importanti. Sommando quelli di allora e di quest'anno se non sbaglio abbiamo fatto più punti di tutti. Non penso si stia facendo qualcosa di diverso, forse chi stava davanti ha frenato un pochettino. Penso sia cambiato questo, noi l'anno scorso abbiamo tenuto un passo importante, con un passo sostenuto. Che poi non sia stata enfatizzata il giusto, questo è relativo", ha risposto mister Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Inter e Atalanta nel monday night di Serie A.