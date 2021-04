Conte risponde a Sacchi: "Diamo valore a questo campionato, non alla prossima Champions"

Sacchi ha detto che con il suo calcio paghereste ancora in Europa: cosa ne pensa? Alla vigilia di Inter-Cagliari, il tecnico nerazzurro Antonio Conte in conferenza stampa risponde anche a questa domanda: "Guardiamo al presente, intanto puntiamo a fare qualcosa di eccezionale in Italia dove per nove anni si è vista una sola e indiscussa protagonista. Non ha senso parlare del futuro, dobbiamo cercare di ottenere qualcosa di straordinario in Serie A. Bisognerebbe dare enfasi e valore a ciò che stanno facendo oggi questi ragazzi e non pensare alla Champions dell'anno prossimo".

