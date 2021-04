Conte spiega lo stop prolungato di Vidal: "Spero possa tornare per il finale di stagione"

Come sta Vidal? Pensi che potrà giocare una partita da qui a fine campionato? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Crotone, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Il problema è che Arturo ha avuto un contrattempo a livello di infortuni, il ginocchio a cui s'era operato - non per via dell'operazione - va in sovraccarico e si forma un edema. Questo sta ritardando il tutto, ancora non si sta allenando con noi e non è disponibile. Mi auguro per lui possa rientrare per questo finale di stagione, anche perché sarebbe bello che tutti partecipassero".

