Continua il valzer degli attaccanti: da Scamacca a Niang fino a Di Carmine. Tutte le ultime

Ultime novità sul valzer degli attaccanti che riguarda le squadre della nostra Serie A. Con Antonio Sanabria che domani svolgerà le visite mediche e firmerà con il Torino, dopo il suo arrivo in Italia di stasera, altre pedine potrebbero muoversi negli ultimi giorni di mercato. M'Baye Niang è vicino al ritorno nel nostro campionato, per tornare a vestire la maglia del Genoa, con Gianluca Scamacca che conseguentemente potrebbe tornare al Sassuolo, ma non per restarci. La Juventus continua a monitorare la situazione e domani incontrerà i neroverdi, che devono però aprire all'ipotesi prestito.

Con Sanabria al Torino un altro attaccante che potrebbe cambiare maglia è Federico Bonazzoli, pronto a sposare la causa Crotone e un altro domino potrebbe essere quello che vedrebbe Samuel Di Carmine nel mirino dello stesso club calabrese, con il numero 10 scaligero che troverebbe ancora meno spazio dopo l'arrivo di Kevin Lasagna. Infine Patrick Cutrone: il suo obiettivo è quello di lasciare subito il Wolverhampton dopo aver interrotto il prestito alla Fiorentina e per l'ex viola è testa a testa tra Parma e Udinese, nonostante i friulani abbiano appena ufficializzato Fernando Llorente.