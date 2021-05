Coppa Italia e Champions salvano Pirlo? "Non lo so, lascio parlare chi deciderà. Ho dato il 100%"

La vittoria in Coppa Italia e il quarto posto conquistato stasera hanno cambiato in meglio il futuro di Andrea Pirlo?: “Non lo so - risponde il tecnico della Juventus a Dazn - per me era importante finire bene il lavoro iniziato quest’estate, vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions League. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere in futuro, io mi sono sempre impegnato al 100 per cento e questo è il risultato”.

