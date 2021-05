Pirlo: "Dybala cambia il livello di ogni squadra. Futuro? Mi immagino una Juventus più forte"

Tutta la soddisfazione di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Bologna e qualificazione in Champions. "Per me era importante finire bene il lavoro cominciato quest'estate e portare la squadra in Champions, le parole le lasciamo a chi dovrà decidere. Mi sono sempre impegnato e questo è il risultato finale. E' normale che un giocatore come Dybala cambia il livello di ogni squadra, ha avuto tanti problemi durante la stagione poi le sue capacità le conosciamo tutti ed è normale che ci sia mancato".

Come immagina la sua Juventus?

"Mi immagino una Juventus più forte, consapevoli delle loro capacità come Rabiot. Lui si è tolto le incertezze che aveva in precedenza, è un centrocampista unico a livello mondiale. Sono riuscito a farli rendere al massimo conoscendogli meglio".

Cosa è cambiato? Siete sulla strada giusta?

"Siamo sulla strada giusta quando si corre in undici verso l'obiettivo, quando hai voglia di sacrificarti poi i risultati diventano più facile avendo una tecnica superiore agli altri. Abbiamo sentito un po' di paura e ci siamo stretti, abbiamo capito che per arrivare al risultato si doveva spingere sul fuoco che avevamo dentro. Se ripartiremo il prossimo anno lo faremo con basi solide".

Da 1 a 100 quanto si vede sulla panchina della Juve?

"Mi vedo al 100, adesso godiamoci questa qualificazione in Champions".

Riguardo l'esclusione di Ronaldo?

"E' stata una scelta condivisa, era stanco dopo le fatiche di mercoledì ed ho scelto di far giocare un giocatore come Morata che non è l'ultimo arrivato".

Di cosa aveva paura ed in cosa si sente migliorato?

"Ci è voluto del tempo per entrare nella testa della squadra, entrare alla Juventus da primo allenatore non era facile. I calciatori mi hanno dato grande disponibilità e questo mi ha fatto crescere tantissimo. Quest'anno è successo di tutto, mi è servito per far delle scelte e da qua bisogna ripartire".