Coppa Italia, semifinali Juve-Inter e Atalanta-Napoli: tutti i diffidati che rischiano di saltare la finale

La semifinale di ritorno tra Juventus e Inter si giocherà domani 9 febbraio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino (il match d’andata a San Siro ha visto il successo per 2-1 della formazione allenata da Andrea Pirlo). Quella tra Atalanta e Napoli si giocherà mercoledì 10 febbraio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo (0-0 all'andata).

Juve-Inter, i diffidati a rischio per la finale - In Coppa Italia un giocatore viene fermato dopo due cartellini gialli. Con un giallo, dunque, si entra in diffida. La Juventus ha un elenco di 10 diffidati, tutti a rischio finale in caso di nuovo cartellino giallo. Si tratta di Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata e Rabiot. Cinque invece i diffidati nell’Inter: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young. Ricordiamo, inoltre, che non prenderanno parte alla semifinale di ritorno contro la Juve Alexis Sanchez e Arturo Vidal, squalificati per un turno dal giudice sportivo.

Atalanta-Napoli, i diffidati a rischio per la finale - Sono due i giocatori dell’Atalanta in diffida: si tratta di Josip Ilicic e di Ruslan Malinovskyi. Tre invece i giocatori a rischio squalifica nel Napoli: oltre a Kalidou Koulibaly (positivo al Covid e dunque indisponibile per il match), dovranno stare molto attenti a non farsi ammonire anche Lozano e Mario Rui.