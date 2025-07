La Juve l'ha ceduto un anno fa per 1,5 mln, ora il Gil Vicente lo vende a 7: Correia al Lille

Occhi in Portogallo, ancora una volta. Il Lille, d'altronde, ci è abituato. E l'ha rifatto. Come confermato da Le Parisien, il club francese ha trovato un accordo con il Gil Vicente per l'acquisto di Felix Correia, esterno offensivo classe 2001. Il talento lusitano, reduce da un’ottima stagione con il club portoghese (10 gol e 4 assist in 37 presenze), è pronto a firmare un contratto quadriennale con i Dogues.

Correia, 24 anni, è cresciuto nel vivaio dello Sporting CP, poi ha vissuto esperienze internazionali in Spagna con il City Football Group, in Italia con Juventus Next Gen e Parma, prima di affermarsi definitivamente nella Primeira Liga con la maglia del Maritimo prima e del Gil Vicente poi. Il Lille, abituato a pescare in Portogallo (come già accaduto in passato con giocatori come Renato Sanches e Tiago Djaló), conferma la propria fiducia nei talenti lusitani, investendo circa 7 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’esterno.

La Juventus ha venduto Felix Correia un anno fa, nell'estate del 2024 (dopo una serie di prestiti), per un milione e mezzo. Per il Lille Correia rappresenta il quarto rinforzo del mercato estivo del club francese, dopo gli arrivi di Olivier Giroud, il giovane norvegese Marius Broholm e il portiere Arnaud Bodart. Con Bruno Genesio in panchina il Lille punta a costruire una rosa competitiva per affrontare sia la Ligue 1 che gli impegni europei.