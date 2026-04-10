Corsa Champions, tutto apertissimo: la Roma ora mette il fiato sul collo al Como
Corsa Champions League più aperta che mai: la Roma sfrutta il calendario favorevole e aggancia in classifica la Juventus, attesa a Bergamo da una trasferta che sa di spareggio. E col Como che deve sfidare l'Inter capolista.
Il Milan contro l'Udinese non può fallire, per non ritrovarsi con l'acqua alla gola considerando poi gli scontri diretti contro Juventus e Atalanta. Gli orobici si giocano tutto nelle prossime due partite. Como che ha ancora due ostacoli tosti come Inter e Napoli, ma entrambi al "Sinigaglia".
I calendari a confronto di Milan, Como, Juventus, Roma e Atalanta per le ultime giornate:
3. MILAN 63 punti
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. COMO 58
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
5. JUVENTUS 57
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
6. ROMA 57
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
7. ATALANTA 53
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
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