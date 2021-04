Cosa cambia da C alla A? Italiano: "La qualità dei giocatori. Consiglio Dionisi e Modesto"

“La differenza è la qualità dei calciatori, dalla C alla A. Poi la gente sugli spalti, prima del Covid, ma quello che risalta agli occhi è quello che il calciatore di Serie A fa, perché è di livello assoluto fisicamente, tecnicamente, cognitivo, di scelte, intuizioni. Da noi c’è una crescita a livello collettivo, di squadra. In quattro anni sono sempre salito di categoria, la differenza è quella. Poi arrivi in Serie A che vai ad affrontare i grandi campioni, che in un momento all’altro ti puniscono. Nelle categorie inferiori puoi sbagliare. I tre Italiano del futuro? Dionisi è bravo, lo sta dimostrando, nell'anno di Trapani mi fece una bella impressione Modesto, poi tanti altri”.