TMW Costacurta: "Inter, ko col Bodo più pesante del derby. Il Milan ha un problema mentale"

Intervenuto in zona mista a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha commentato i temi più attuali del calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW, a partire dalla corsa scudetto: "L'Inter vincerà lo scudetto. Abbiamo già una partita di campionato per capire però se i nerazzurri si sono risollevati non solo dal derby, ma dal Bodo. Secondo me ha fatto peggio per il morale dell'Inter l'eliminazione in Champions che il derby. Anche l'Atalanta ha subito un bel colpo e dovrà reagire, vediamo cosa succederà".

Sulla stagione dell'Inter: "L'Inter ha puntato da subito sul vincere qualcosa, anche mentalmente. L'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca, ma in realtà alla fine non ha vinto niente. Come diceva un grande allenatore ex Inter, quando hai tituli zero, qualche casino l'hai combinato. Per questo i nerazzurri quest'anno hanno puntato subito sull'obiettivo importante, che era lo scudetto".

Sulla stagione del Milan: "Il Milan ha raccolto troppo poco con le piccole, significa che c'è un problema mentale da risolvere: non puoi perdere la concentrazione. Stare nelle grandi società vuol dire anche avere il privilegio di capire che in ogni partita devi essere il migliore. Quando il Milan capirà questo, allora potrà lottare per lo scudetto".

Su Modric e Rabiot: "Modric e Rabiot hanno cambiato il Milan. Sono i migliori del campionato insieme a Lautaro e Nico Paz. Questi due hanno cambiato la squadra per mentalità. Mister Allegri poi aveva detto fin da subito che la difesa del Milan non percepiva il pericolo, è stato un genio. Nel mio Milan Maldini e Tassotti hanno sempre capito che se avessero permesso all'attaccante di crossare, io e Baresi - che non eravamo due armadi - avremmo potuto soffrire. Quando un compagno capisce questa cosa, sei a metà dell'opera".

Sulla corsa Champions: "Sarà una corsa Champions bellissima. La Juve, ora che il Galatasaray l'ha eliminata dall'Europa, lotterà ad armi pari col Como. La Roma ha anche gli impegni europei, diciamo che tre posti sono già assegnati".

Sul difensore del Milan che è cresciuto di più: "Pavlovic è quello che è cresciuto di più. Prometteva già bene... De Winter è affidabile, ma deve migliorare ancora in tante situazioni".

Su Gattuso e l'Italia: "Non possiamo dare tante responsabilità a Gattuso, che avrà la capacità di far sentire la vicinanza alla sua squadra. In questo caso però lui può far poco, in campo ci vanno i giocatori".

Su dove il Milan deve rinforzarsi: "L'attacco è stato la delusione maggiore, non credo ci siano altri problemi. C'è anche l'enigma Leao da risolvere... Poi prenderei anche un altro centrale di difesa. Alla Costacurta? No, alzo il livello e dico alla Baresi".