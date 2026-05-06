Costacurta esalta Kompany: "Oggi è l'allenatore moderno di riferimento"

Ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio di Bayern Monaco-PSG, ritorno della semifinale di Champions League dopo il 5-4 dell'andata per i francesi, Alessandro Costacurta ha parlato in termini particolarmente positivi di Vincent Kompany, tecnico dei bavaresi:

"Mi aspetto tanta corsa e tanto pressing, sarà bellissimo. A me Kompany piace per quello che sta facendo con la sua squadra ma anche per la qualità culturale, per le risposte che dà anche davanti ai media. Per me è l'allenatore moderno di riferimento, probabilmente ha imparato qualcosa dal papà che fa il politico in Belgio".