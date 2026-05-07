Costacurta: "PSG la più forte d'Europa. Ma potrebbe anche perdere con l'Arsenal"
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Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del pareggio fra Bayern Monaco e PSG che ha consentito agli uomini di Luis Enrique di giocare la seconda finale di Champions League consecutiva, questa volta contro l'Arsenal:
"Il Bayern è sembrato sotto tono stasera e dopo la partita spettacolare dell'andata, ma l'altra squadra è la più forte d'Europa. Poi il PSG potrebbe anche non vincere contro l'Arsenal in finale, ma resta la più forte d'Europa".
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