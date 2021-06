Cottarelli su Interspac: "Due anni fa Inter non interessata, ora non ha reagito negativamente"

vedi letture

L'economista Carlo Cottarelli è una delle principali menti dietro al progetto Interspac, azionariato popolare che sarebbe disposto a raccogliere fondi dai tanti tifosi dell'Inter in tutto il mondo ed entrare così in società. Ne ha parlato a Radio 24: “Noi abbiamo informato l'Inter, non c'è stata una reazione negativa, due anni e mezzo fa non c'era nessun interesse e non si poteva andare avanti. Ora sì. L'idea dell'azionariato popolare può risolvere problemi di lungo termine, sostituendo capitale a debito col capitale fresco dei tifosi e poi creando più legame con i tifosi, più presenza allo stadio, più pubblicità. Perché azionariato popolare e non quotazione in borsa? Non è escluso, dipende anche dall'attuale proprietà con la quale noi vogliamo lavorare."