Cragno per il dopo Handanovic? L'agente: "In contatto con l'Inter ma si naviga a vista"

Su chi punterà l'Inter per il dopo Samir Handanovic? E' una delle domande più gettonate in questi giorni tra i tifosi nerazzurri e non solo. Tra i papabili c'è anche Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari che il club nerazzurro ha messo da tempo nel mirino. "Credo sia prematuro, veniamo da un mercato anomalo, a tratti inquietante, e la prossima finestra è ancora molto lontana - ha detto a 'Minutidirecupero.it' il suo procuratore Graziano Battistini -. I contatti ci sono sempre, per il resto si naviga a vista. A ricordare il mercato com'era prima, oggi sembra di stare in un’altra epoca. La gente di calcio è sempre in contatto, non c’è nessuna notizia in questo".