Cremonese, Maleh: "La vittoria mancava da tempo, siamo un grande gruppo"

Dopo un lungo digiuno, Youssef Maleh è tornato a segnare e lo ha fatto con una rete spettacolare. Il suo tiro al volo dalla distanza ha spianato la gara alla vittoria della Cremonese sul campo del Parma. Queste le parole dell'MVP della sfida:

Come l'hai pensato questo colpo?

"Io lavoro sempre per aiutare la squadra, oggi son riuscito a farlo con un gol, sono felicissimo della vittoria perché ci mancava tanto tempo. Dobbiamo continuare così perché siamo un grande gruppo, una grande squadra e possiamo raggiungere l’obiettivo".

Arriva la sosta, lavorerete sulle nuove indicazioni di Giampaolo:

"La sosta arriva nel momento giusto, abbiamo tempo per assimilare i dettami del mister. Cercheremo di seguirlo in tutto e per tutto, per raggiungere l'obiettivo".

Hai una dedica?

"Dedico il gol al mia ragazza che mi sostiene sempre, le voglio tanto bene".