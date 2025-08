Ufficiale Cremonese, niente Inter U23 per Stuckler: va in prestito al Vicenza

David Stückler saluta la Cremonese e scende in Serie C. Il club grigiorosso ha infatti comunicato ufficialmente che l’attaccante classe 2004 si trasferito a titolo temporaneo al Vicenza, militante nel girone A della terza serie calcistica italiana.

Stuckler sembrava destinato all’Inter U23, sempre impegnata in Serie C. La trattativa ha poi subito una frenata, e si è infilato il Vicenza che è riuscito a portare in biancorosso l’attaccante.

Nella scorsa stagione, l’attaccante danese ha giocato in prestito alla Giana Erminio: 13 gol in 34 apparizioni, sempre nel Girone A di Serie C, ai quali sono da aggiungere due gol in sei gare dei playoff e un’altra rete in cinque apparizioni nella Coppa Italia di categoria.