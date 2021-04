Crotone, chi al posto di Simy in Serie B? Nel mirino c'è Gondo della Salernitana

vedi letture

Il Crotone è già alla ricerca del sostituto di Simy per la prossima stagione. Il centravanti nigeriano, al momento il terzo miglior marcatore del campionato, andrà certamente via a fine stagione, coi pitagorici che sperano in un'asta per venderlo poi al migliore offerente. Chi però al suo posto il prossimo anno in Serie B? Una pista - scrive 'Tuttosalernitana' - è quella che porta a Cedric Gondo, calciatore di proprietà della Lazio attualmente in prestito alla Salernitana.