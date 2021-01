Crotone, ore di riflessione per Adam Ounas: c'è già l'accordo con Napoli e Cagliari

Ore di riflessione per Adam Ounas. Il Crotone ha trovato l'accordo col Cagliari (club nel quale è in prestito) e il Napoli (proprietario del cartellino) per l'ingaggio fino al termine della stagione dell'esterno d'attacco classe '96. Che però non ha ancora sciolto le riserve e quindi non ha ancora deciso se accettare o meno la corta della società pitagorica.