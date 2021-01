Crotone, Simy: "Atteggiamento giusto, ora serve continuità"

Le parole di Simy dopo Crotone-Benevento 4-1.

L’attaccante del Crotone Nwankwo Simy ha commentato ai microfoni di Sky il successo per 4-1 sul Benevento, arrivato anche grazie ad una sua doppietta.

Serviva una riposta forte e l’avete data con una vittoria importantissima.

“Una partita importante per come era messa la classifica. L’abbiamo interpretata nel modo giusto, mettendo in campo la giusta aggressività fin dall’inizio”.

Dopo la tripletta dello scorso anno, oggi una doppietta: hai un conto in sospeso con il Benevento.

“Non importa, l’importante è la squadra. Anche quando non segnavo, la cosa fondamentale era lavorare per la squadra. Contano i punti, non chi segna”.

Può essere la gara della svolta?

“Speriamo che lo sia. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati”.