Crotone, Simy: "Qui mi sento a casa. Non penso al futuro, valuteremo a fine stagione"

Nwankwo Simy, attaccante del Crotone e vera rivelazione della Serie A, ha parlato a Fanpage.it. Queste le sue principali dichiarazioni: "Non c'è niente che non si possa raggiungere, io lotto sempre per conquistarmi ogni cosa. Per un periodo sono stato l'attaccante più prolifico d'Europa e il mio nome è stato affiancato ai grandissimi del calcio, è stato emozionante ma non guardo queste cose".

Come sta a Crotone?

"Crotone è casa mia, qui sto benissimo e ho trovato un ambiente ideale, un calore eccezionale e un effetto che ti entra dentro. Volevo regalare un’altra emozione a questa gente, purtroppo non ci siamo riusciti".

L'avventura al Crotone potrebbe però finire?

"Vedremo cosa succederà: a fine stagione vedremo, se arriveranno offerte le valuterò con il mio procuratore, la mia famiglia, ma anche con la società. Decideremo cosa sia meglio per tutti, tutti insieme".

Il suo nome è stato accostato anche a quello di Eto'o.

"Non scherziamo, Eto’o è un mito per il calcio africano, lasciamolo tranquillo. Per me Samuel è stato un idolo, come probabilmente per tutti i calciatori africani, e solo vedere il mio nome accostato al suo mi fa venire i brividi. Non c’entro nulla con lui, lui era un fenomeno, ha fatto la storia del calcio, ha vinto tutto, io cerco solo di lavorare tutti i giorni per migliorare e aiutare la squadra".