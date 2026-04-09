Crystal Palace-Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna Dodo, davanti c'è Piccoli
Si apre il sipario su Selhurst Park per la sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, match di andata dei quarti di finale di Conference League in programma a partire dalle 21:00. Paolo Vanoli recupera Dodo. Davanti il tecnico viola sceglie Roberto Piccoli per sostituire Moise Kean, a centrocampo c'è Fabbian al posto di Mandragora, che partirà dalla panchina. Queste le scelte di formazione dei due allenatori:
CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta.
A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Pino, Johnson, Clyne, Hughes, Sosa, Riad, Devenny, Cardines.
Allenatore: Oliver Glasner.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Mandragora, Fazzini, Deli, Puzzoli, Braschi.
Allenatore: Paolo Vanoli.
Arbitro: Donatas Rumsas (LTU)
Assistenti: Aleksandr Radius (LTU); Dovydas Suziedelis (LTU)
IV Uomo: Manfredas Lukjancukas (LTU)
VAR: Rob Dieperink (NED)
A-VAR: Erwin Blank (NED)