Cuadrado bestia nera del Milan: "Il calcio ha cambiato la mia vita, sfrutto ogni momento"

Cuadrado bestia nera del Milan: "Il calcio ha cambiato la mia vita, sfrutto ogni momento"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:25Serie A
Gaetano Mocciaro

Juan Cuadrado ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky al termine di Milan-Pisa. Il colombiano ha segnato il suo primo gol in nerazzurro e l'ottavo contro i rossoneri. Solo il Torino è stato colpito maggiormente con 10 reti subite. Ecco le sue parole:

"Sono contento per il gol e la prestazione della squadra. Rammaricati perché alla fine avevamo il traguardo vicino e pareggiare ti rammarica. Ma deve darci fiducia per le prossime partite. Se continuiamo con questa voglia e personalità possiamo fare ancora molto bene".

A 37 anni ancora in gran forma
"Il calcio ha cambiato la mia vita e cerco di sfruttare ogni momento, ogni minuto. Sono molto contento di essere qui, della fiducia del mister e dello staff e cerco di restare al 100%. Sono molto felice di essere qui".

