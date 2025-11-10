Pisa, problema muscolare al flessore per Cuadrado. Akinsanmiro ha la spalla lussata

Ultime sullo stato di salute degli infortunati in casa Pisa dopo il primo successo colto dai nerazzurri, nell'ultima gara contro la Cremonese. Secondo quanto riportato da Qui News Pisa, Juan Cuadrado ha riportato un problema muscolare al flessore. Gli esami hanno confermato un affaticamento senza lesioni importanti. Le sue condizioni saranno monitorate durante la sosta, con l’obiettivo di rientrare presto, ma resta in dubbio per la gara del 24 novembre contro il Sassuolo.

Per quanto riguarda invece Ebenezer Akinsanmiro, il centrocampista ha riportato una lussazione alla spalla nella ripresa del match e, dopo la partita, è stato accompagnato all’ospedale di Cisanello per accertamenti. Non sarà necessario un intervento chirurgico, ma dovrà portare un tutore per circa due o quattro settimane. Salterà sicuramente le sfide con Sassuolo e Inter, oltre alla convocazione con la nazionale nigeriana per le qualificazioni al Mondiale.