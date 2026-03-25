Cubarsi e i like con Bastoni: "Ci seguiamo perché siamo colleghi... Fantastico, ma in difesa siamo a posto"

L’ottimo rapporto tra Alessandro Bastoni e Pau Cubarsi è stato indicato da diverse testate spagnole come uno dei vari motivi che potrebbero avvicinare il difensore dell’Inter al Barcellona. Della questione, intervistato da RAC1, ha parlato proprio Cubarsi, chiarendo che oltre ai like c’è ben poco: “Ci seguiamo su Instagram perché abbiamo giocato uno contro l’altro e perché siamo colleghi”.

Cubarsi, inoltre, ha ribadito un concetto che aveva già espresso in passato: “Stiamo parlando di un giocatore magnifico, ma in difesa siamo a posto. Non parliamo di giocatori che non sono qui”.

Quanto al corteggiamento del Barça, in Spagna sono sicuri che Bastoni, impegnato in questi giorni con la nazionale italiana, sia “il prescelto”. Finora, però, il centrale non ha mai aperto a un addio all’Inter e non pare intenzionato a cambiare questa cosa.