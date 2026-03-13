D'Aversa: "Stasera contro il Parma voglio un Torino alla Sinner. Vi spiego la scelta Che Adams"
Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, ha presentato così a Sky Sport la sfida col Parma in programma alle ore 20.45, valida per l'anticipo del 29° turno di Serie A: "Gioca Che Adams perché il Parma concede poco, contro una squadra che fa bene la fase difensiva dobbiamo sfruttare le sue qualità tecniche".
Sulla pazienza di Sinner, che stasera servirà anche al Torino: "Sinner è un esempio di tempra e di lavoro. Stasera anche noi dobbiamo andare in campo con la volontà di fare risultato sì, ma anche aspettare e restare lucidi per 95 minuti".
Su come fermare Pellegrino: "Nella complessità dei gol subiti su palla inattiva, il Toro è in media. Il dato allarmante è semmai sui calci d'angolo. In ogni partita comunque si cerca di lavorare sul dettaglio per limitare le qualità degli avversari".