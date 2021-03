D'Aversa su Lazio-Torino: ”Ci vuole uguaglianza sui comportamenti. Il Parma a Udine è andato”

Roberto D'Aversa, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, ha lamentato la disparità di trattamento ricevuta dal Parma rispetto al Torino, che ieri ha saltato la seconda gara di fila a causa del Covid-19: "Non mi piace entrare nelle circostanze altrui, però penso bisogna ragionare allo stesso modo per tutti. Quando non c'ero, il Parma e altre squadre sono andate a giocare con molti positivi. C'è una pandemia, è chiaro che va curata una sicurezza nazionale ma credo che spesso nel campionato italiano ci siano differenze. Ripeto, senza entrare nel caso specifico del Torino. Il Parma ha giocato a Udine con un numero di positivi elevato. Merito al Parma di questo atteggiamento. Ripeto, non mi piace entrare in situazioni altrui, ma credo che sia giusto che ci sia uguaglianza sul come comportarsi in queste cose".