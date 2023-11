Da Bonaventura fino a Quarta: la situazione dei rinnovi di contratto in casa Fiorentina

La Fiorentina sta lavorando al rinnovo di contratto di molti giocatori, al di là dei prestiti. Per Niccolò Pierozzi e Yerri Mina l'eventuale prolungamento fino al 2025 è già pronto e verrà messo nero su bianco in base a come evolverà la stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembra essere vicino l'accordo con Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan e Christian Kouame.

Il contratto del centrocampista italiano prevede che scatti l'opzione alle 25 presenze stagionali, ma la firma potrebbe arrivare ben prima. A gennaio sarà poi la volta degli altri due, con i quali l'accordo dovrebbe essere per ulteriori due anni. Da monitorare anche le situazioni di Cristiano Biraghi, Pietro Comuzzo e Lorenzo Amatucci, in scadenza nel 2025, ma con il club che può decidere di rinnovare di un altro anno. Non sono stati fatti passi in avanti invece per Lucas Martinez Quarta, in scadenza nel 2025.