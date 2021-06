Da Brandt a Jovetic, da Callejon a Felipe Anderson: quanti nomi per l'attacco della Lazio

vedi letture

Tanti nomi per l'attacco della Lazio. In Germania c'è Julian Brandt, duttile centrocampista offensivo che può giocare sia da trequartista che da ala. Non è più titolare al Borussia e viene valutato 20 milioni circa. Ramadani, manager si Sarri, ha proposto Jovetic a parametro zero ma il montenegrino non convince dal punto di vista fisico. Callejon è in uscita a Firenze, è stato offerto essendo un vecchio pupillo di Sarri. Ha 34 anni, è in scadenza nel 2022, sogna di riabbracciare il tecnico toscano. Infine l'ex Felipe Anderson, rientrato al West Ham, cerca squadra: l'anno scorso la Lazio non aveva aperto al ritorno del brasiliano che si era offerto a Inzaghi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.