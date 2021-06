Da De Vrij a Lukaku, l'Inter di Simone Inzaghi ripartirà da quattro pilastri

vedi letture

Quali saranno i pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi? A fare il punto su questa domanda è il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, che parla di quattro big che certamente saranno i pilastri su cui si baserà l'Inter di Inzaghi: in difesa Stefan De Vrij rappresenta un titolare di cui Inzaghi proprio non può fare a meno. E che certamente rimarrà. In mezzo al campo non sono in discussione Brozovic e Barella, mentre in attacco Lukaku che ha già parlato col nuovo allenatore non ha dubbi: vuole restare nonostante l'addio di Conte. Per Lautaro invece non ci sono le stesse certezze, anche se l'Inter fa sapere che rinuncerà al Toro solo nel caso in cui arrivasse un'offerta da 90 milioni di euro.