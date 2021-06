Da Hysaj a Borré e Ilicic: Sarri e Tare hanno parlato di tanti nomi nel summit toscano

La lista della spesa di Maurizio Sarri per la Lazio, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, prevede cinque nomi. Due terzini, un interno e due attaccanti. E i nomi ci sarebbero già, almeno secondo quanto racconta la rosea. Elseid Hysaj del Napoli, Charalampos Lykogiannis del Cagliari per rinforzare gli esterni della difesa. Poi, sempre dai sardi, sfida all'Inter per Nahitan Nandez mentre sulla trequarti-esterno il mirino sarebbe sia su Josip Ilicic dell'Atalanta che su Rafael Borré del River Plate.