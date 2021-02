Da Khedira a Szoboszlai: la top 11 della Bundesliga nel mercato invernale

vedi letture

Se Atene piange, Sparta non ride. Il mercato della Serie A non è stato particolarmente ricco, quello della Bundesliga decisamente povero: le società del massimo campionato tedesco hanno speso appena 48 milioni di euro, quasi la metà di quanto investito da quelle italiane. Grandi assenti Bayern Monaco e Borussia Dortmund, mentre l’affare principale l’ha chiuso il Lipsia, che ha prelevato da Salisburgo l’ungherese Dominik Szoboszlai per 20 milioni di euro. Rimasti in casa, chiaramente.

Vecchie glorie e qualche promessa. In porta, scelta obbligata: Zetterer, rientrato a Brema dopo il prestito in Olanda. La parte del leone la fanno nomi molto noti al grande pubblico, ma un po’ in là con gli anni: così, in un attacco fatto da tre panzer, ecco il cacciatore Klaas-Jan Huntelaar, tornato allo Schalke 04 dall’Ajax. E a centrocampo giocherà a Berlino, nell’Hertha, un certo Sami Khedira. Al capitolo volti noti annoveriamo, tornando a Gelsenkirchen, l’ex blucerchiato Mustafi e il bosniaco Kolasinac, adattato al centro della difesa in questa nostra ideale top 11 per mancanza di alternative di maggior valore. Terzino destro uno che avremmo potuto vedere in Italia: Jeremie Frimpong, scuola Celtic e corteggiato anche dalla Roma ma finito a Leverkusen, mentre a sinistra s’adatta il brasiliano William. Kouadio Koné a lungo obiettivo del Milan, in realtà non giocherà in Bundesliga prima dell’estate, ma è stato comunque uno dei colpi più significativi della Bundes a gennaio. Cerca rilancio in terra tedesca Luka Jovic, dopo le delusioni a Madrid sponda Real

Michael Zetterer - Dal PEC Zwolle al Werder Brema, fine prestito.

Jeremie Frimpong - Dal Celtic al Bayer Leverkusen, 11 milioni.

Shkodran Mustafi - Dall’Arsenal allo Schalke 04, svincolato.

Sead Kolasinac - Dall’Arsenal allo Schalke 04, prestito.

William - Dal Wolfsburg allo Schalke 04, prestito.

Kouadio Koné - Dal Tolosa al Borussia ‘Gladbach, 9 milioni (in prestito al Tolosa fino al termine della stagione).

Sami Khedira - Dalla Juventus all’Hertha Berlino, svincolato.

Dominik Szoboszlai - Dal Red Bull Salisburgo al Red Bull Lipsia, 20 milioni.

Emmanuel Dennis - Dal Club Bruges al Colonia, prestito.

Luka Jovic - Dal Real Madrid all’Eintracht Francoforte, prestito.

Klaas-Jan Huntelaar - Dall’Ajax allo Schalke 04, svincolato.