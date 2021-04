Da Pasquale Bruno a Mughini: così Chiesa ha zittito tutte le critiche sul suo acquisto

vedi letture

10 milioni di euro per il prestito, 40 per l’obbligo di riscatto, altri 10 al raggiungimento di determinati obiettivi. 60 milioni di euro in totale: è questa la formula con la quale, ad ottobre, la Juventus ha portato a Torino il talento di Federico Chiesa. Nove gol e otto assist dopo, per fermarsi alle statistiche della sola Serie A, non soltanto l’ex Fiorentina si è praticamente guadagnato da solo l’obbligo di riscatto di casa Juve, ma ha anche allontanato diverse critiche, di natura diversa, nate all’indomani dell’ufficialità del suo passaggio dai viola ai bianconeri.

Ipse dixit. A fare rumore, all’epoca, era stato soltanto il prezzo. Ma c’era anche chi era scettico in assoluto. “Non so se l'acquisto di Chiesa cambierà molto la struttura della Juventus”, disse per esempio Giampiero Mughini, ospite di Tiki Taka. 60 milioni sembravano troppi a Pasquale Bruno, soprattutto perché l’ex difensore sentenziava: “È un giocatore modesto”. Poco convinto anche un tecnico navigato come Bortolo Mutti, che non bocciava l’acquisto di Chiesa in toto, ma lo considerava “un eccesso di mercato”. Di carattere leggermente diverso le incertezze di un ex bianconero come Claudio Marchisio, che sulla bontà tecnica del giocatore non ha mai sollevato dubbi, ma giudicava ingiusti i 60 milioni di euro parti per uno che “lottava per la salvezza”. Il discorso, messo così, può anche restare in piedi, ma vale per tanti costi esorbitanti del calcio. E Chiesa, in generale, s’è preso comunque una discreta rivincita.