Da Vecino a Pinamonti, fino a Radu. Le possibili rotazioni dell'Inter nei prossimi match

Conte - sottolinea La Gazzetta dello Sport - valuterà come gestire risorse e rotazioni per queste ultime quattro gare dell'Inter, considerando che probabilmente soltanto contro la Juve si vedranno i titolarissimi dello scudetto. Magari ci sarà la possibilità di vedere giocatori poco impiegati fin qui - vedi Vecino e Pinamonti o il mai impiegato Radu -, di sicuro più di un giocatore ha diverse ragioni per sfruttare al meglio queste ultime settimane.

Qualcosa da dimostrare - D’Ambrosio, Gagliardini e Sensi sono stati inseriti dal c.t. Mancini nella lista dei giocatori “da vaccinare” e sono di fatto pre-convocati per l’Europeo. Non una novità, ma nessuno dei tre sembra avere un posto scontato visto che la lista medica comprendeva 44 nominativi a fronte di 26 posti per l’Europeo. Sensi ha ritrovato una maglia da titolare già a Crotone, andando vicinissimo al gol. Lo stato di forma – soprattutto mentale – è ancora lontano da quello dei primi mesi in nerazzurro, quando con assist e gol riuscì a conquistare San Siro molto più in fretta di Lukaku. Sensi sì che ha qualcosa da dimostrare, a se stesso prima ancora che all’Inter. E tanta voglia di riprendersi il tempo perduto.