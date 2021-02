Dal last minute Kabak alla voglia di riscatto di Odegaard: la Top 11 dei trasferimenti di Premier

Che mercato è stato per le squadre inglesi? Decisamente più povero rispetto al passato anche se resta quello inglese il torneo in cui si è speso di più in Europa. In questa Top 11 ideale (modulo 3-4-3) non c'è spazio però per il giocatore più caro, ossia Said Benrahma. L'algerino è stato riscattato per 23 milioni dal Brentford, squadra di Championship e in questi sei mesi non è mai andato a segno. Puntiamo semmai su Amad Diallo, talento per il quale il Manchester United ha deciso di investire parecchio: Solskjaer lo vuole prima all'opera nella squadra riserve e lui si è presentato con una doppietta agli Under 23 del Liverpool. La bocca da fuoco di questa squadra ideale è Willian José, che il Wolverhampton ha prelevato per rimpiazzare Raul Jimenez. Il messicano si sta riprendendo dal grave infortunio al cranio e conseguente intervento chirurgico. E a proposito d'infortuni, il Liverpool alla fine si è dovuto arrendere: persi Van Dijk, Gomez e Matip fino al termine della stagione è stato inevitabile attingere dal mercato di riparazione (altrimenti perché verrebbe chiamato così?). L'ultimo giorno ha portato Ben Davies ma soprattutto Ozan Kabak, difensore di uno Schalke in rovina e che è stato tenuto d'occhio in questi anni dal Milan. C'è spazio in questa formazione per i giocatori in cerca di riscatto: Jesse Lingard è stato praticamente ignorato da Solskjaer: dopo 210 presenze con il Manchester United ecco l'approdo al West Ham per cercare di rilanciarsi. Poteva finire in Francia, il Nizza lo ha cercato, ha preferito la madre patria. Altro giocatore che deve rilanciarsi è Martin Odegaard. Strana situazione, quella del norvegese che era stato ripreso dal Real Madrid con un anno d'anticipo dopo le faville fatte alla Real Sociedad. Zidane gli ha dato inizialmente fiducia, salvo poi farlo retrocedere sempre più nelle gerarchie. Il calcio inglese può essere perfetto per le sue corde e Odegaard troverà un altro madrilista in esilio come Dani Ceballos. Occhio anche a Minamino, che nel Liverpool stellare ha avuto poco spazio ma che al Southampton potrebbe fare la differenza. Interessante il colpo dell'Aston Villa con Morgan Sanson per il quale è stato fatto un vero e proprio investimento.

Mathew Ryan (dal Brighton all'Arsenal in prestito)

Frederik Alves (dal Silkeborg al West Ham per 1.6 milioni)

Ozan Kabak (dallo Schalke al Liverpool in prestito per 1.1 milioni)

Ben Davies (dal Preston al Liverpool per 570mila euro)

Jesse Lingard (dal Manchester United al West Ham in prestito per 1.7 milioni)

Morgan Sanson (dal Marsiglia all'Aston Villa per 15 milioni)

Moises Caicedo (dall'Independiente del Valle al Brighton per 5 milioni)

Martin Odegaard (dal Real Madrid all'Arsenal in prestito per 2 milioni)

Amad Diallo (dall'Atalanta al Manchester United per 21 milioni)

Willian José (dalla Real Sociedad al Wolverhampton in prestito)

Takumi Minamino (dal Liverpool al Southampton in prestito)