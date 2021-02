Dal Ninja al colpo finale Rugani: tutti gli affari del Cagliari nel mercato invernale

Non dovrebbe essere finita qui. Perché in casa Cagliari l’ultimo colpo di mercato è il prossimo: è atteso infatti l’annuncio relativo al tesseramento di Kwadwo Asamoah, libero dopo la fine dell’esperienza con l’Inter. I sardi, però, si sono mossi decisamente per tempo: a inizio mercato è stato infatti coronato il principale obiettivo, il ritorno di Radja Nainggolan proprio dall’Inter. Ancora in prestito, per la cronaca: se questa volta il Ninja rimarrà in Sardegna in via definitiva lo scopriremo soltanto a fine stagione. I sardi hanno inoltre ritrovato Deiola, in prestito allo Spezia nella prima parte di stagione.

Mediana rinforzata, e colpo last minute. Il centrocampo era l’obiettivo principale, evidentemente. Perché, se è vero che il Cagliari è stato anche protagonista di uno scambio col Bologna in difesa (Calabfresi-Faragò), gli sforzi della società del patron Giulini si sono concentrati lì in mezzo. Dalla Fiorentina è arrivato anche Alfred Duncan, e poi altri colpi d’artificio, in uscita, a centrocampo: ha salutato Christian Oliva, in prestito al Valencia. Proprio sul gong, l’affare che non ti aspetti: il Cagliari si è inserito e ha chiuso per Daniele Rugani, rientrato in Italia dopo la non felicissima esperienza al Rennes.

Le operazioni in entrata

Daniele Rugani (D) (Juventus) PRE

Alessandro Deiola (C) (Spezia) FP

Arturo Calabresi (D) (Bologna) PRE

Joseph Duncan (C) (Fiorentina) PRE

Radja Nainggolan (C) (Inter) PRE

Le operazioni in uscita

Paolo Faragò (C) (Bologna) PRE

Fabio Pisacane (D) (Lecce) DEF

Simone Pinna (D) (Ascoli) PRE

Fabrizio Caligara (C) (Ascoli) PRE

Marko Pajac (D) Brescia DEF

Christian Oliva (C) Valencia PRE