Dall'Inghilterra: accordo vicinissimo fra Cagliari e Chelsea per Barella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio colpo in arrivo per il Chelsea di Maurizio Sarri, secondo Sky Sports UK. L'emittente britannica, dopo i rumors delle scorse ore, parla chiaramente di 'accordo vicino' fra Chelsea e Cagliari per Nicolò Barella, sebbene i termini dell'operazione non vengano spiegati nel dettaglio. Oltre a Barella, però, i Blues sarebbero ad un passo anche da Leandro Paredes, centrocampista argentino ex Roma oggi allo Zenit San Pietroburgo