Dalla Spagna: il Real Madrid su Milinkovic-Savic. Sfida alla Juve per il Sergente della Lazio

Non solo la Juventus sulle tracce di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe 1995 della Lazio e della Nazionale serba. Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, pubblicate da Marca, sul giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid, pronto a fare un'offerta ai capitolini in estate.

Milinkovic-Savic è in scadenza di contratto nel giugno del 2024 e, senza rinnovo, la Lazio si troverà quasi costretta a metterlo sul mercato a fine stagione per non perderlo a parametro zero.