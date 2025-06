Napoli, Milinkovic-Savic piace tanto: stuzzica quella clausola d'uscita dal Torino

Il Napoli non si ferma al semplice rinnovo di Alex Meret. Nonostante il nuovo accordo per il portiere italiano (fino al 2027) sia solo da sfornare e rendere pubblico, il club di Aurelio De Laurentiis sta considerando seriamente l'opzione Vanja Milinkovic-Savic tra i pali. L'estremo difensore serbo, legato al Torino da un contratto fino all'estate 2026, ha un aspetto che intriga i partenopei.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il giocatore granata che ha appena concluso una stagione strepitosa in campionato e alle spalle del Como a metà classifica, potrebbe essere acquistato con facilità. Il motivo è semplice e risiede nella clausola d'uscita e valida per l'Italia da 19 milioni di euro, presente nell'accordo stipulato tra Milinkovic-Savic e il Torino. Un nome che non ha mai lasciato l'orbita Napoli, attorno al quale continua a gravitare visto il gradimento espresso dalla dirigenza azzurra.

Guarda caso con il club di Cairo potrebbe instaurarsi un intreccio di mercato che potrebbe prevedere invece Cyril Ngonge: l'attaccante belga è stato indicato da mister Marco Baroni come rinforzo, per altro suo ex tecnico ai tempi del Verona e che già voleva con sé alla Lazio la scorsa stagione. Il 25enne ha trovato solo due reti con la maglia del Napoli indosso la scorsa stagione, entrambi siglati in Coppa Italia, nel complesso invece ha visto il campo col contagocce sotto la guida di Conte.