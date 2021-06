Dalot vuole il Milan e viceversa: proseguono i contatti per convincere il Manchester United

In questi giorni il Milan è al centro del mercato. Paolo Maldini prosegue le contrattazioni con il Manchester United per ottenere di nuovo Diogo Dalot in prestito. Dai Red Devils per ora non c'è apertura, nemmeno se i rossoneri inserissero il diritto di riscatto come si crede. Ma il terzino portoghese ha fatto sapere di voler giocare ancora a Milano e questo potrebbe convincere gli inglesi ad abbassare il muro.