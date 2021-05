Damascelli su Mou alla Roma: "Dopo Cristiano Ronaldo, un altro portoghese in prima"

Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, analizza l'arrivo di José Mourinho alla Roma. "Bel colpo, per i media sicuramente. Per il nostro football che si fa di nuovo riconoscere con un nome e un cognome internazionale. Un altro portoghese in prima pagina, dopo Cristiano Ronaldo". Nel corso del corsivo, racconta anche il futuro e spiega che "c'è da fare i conti con una situazione economico finanziaria assai seria. Difficile pensare a un'esposizione ulteriore, a meno che gli americani non intendano spaccare la scena iniettando denaro e consegnando a Mourinho una squadra che, con tre innesti di censo, può molestare l'Inter e poi il Milan e la Juventus".