Danilo: "Giocando ogni 3 giorni non è facile essere sempre solidi. Lavoriamo per migliorare"

"In alcune occasioni non abbiamo fatto benissimo, ma c'è una voglia immensa di lavorare e migliorare. Giocando ogni tre giorni quest'anno non è facile essere solidi, ma noi stiamo lavorando per essere più sicuri in difesa perché così in attacco possono giocare con maggiore sicurezza". Parole e pensieri di Danilo, difensore della Juventus che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Ripeto, siamo delusi per il ko di San Siro. Dobbiamo lavorare per far sì che una partita come quella di domenica non accada più. Dobbiamo migliorare, questo è chiaro, ma la squadra ha voglia di migliorare".

